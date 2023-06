Lectures en liberté Bord du Lagoin proche salle des fêtes Lagos, 1 juillet 2023, Lagos.

Lagos,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’évènement Partir en Livre et de sa programmation estivale Culture en Chemin, la Communauté de communes du Pays de Nay propose des lectures de textes choisis par les bibliothèques du Pays de Nay, accompagnées d’intermèdes musicaux par le comité des fêtes de Lagos et suivies d’un repas partagé.

Venez échanger sur vos coups de cœur lectures sur le thème de la liberté et partagez vos spécialités culinaires !

Repli sous le préau dans la cour de la mairie en cas de pluie..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Bord du Lagoin proche salle des fêtes Impasse des Carolins

Lagos 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Partir en Livre event and its Culture en Chemin summer program, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering readings of texts chosen by the libraries of the Pays de Nay, accompanied by musical interludes by the Lagos festival committee and followed by a shared meal.

Come and share your favorite readings on the theme of freedom, and share your culinary specialities!

In case of rain, we’ll retreat to the courtyard of the town hall.

En el marco del evento Partir en Livre y de su programa de verano Culture en Chemin, la Communauté de communes du Pays de Nay propone lecturas de textos elegidos por las bibliotecas del Pays de Nay, acompañadas de interludios musicales a cargo del comité del festival de Lagos y seguidas de una comida compartida.

Venga a compartir sus lecturas favoritas sobre el tema de la libertad y sus especialidades culinarias

En caso de lluvia, retírese a la zona cubierta del patio del ayuntamiento.

Im Rahmen der Veranstaltung Partir en Livre und des Sommerprogramms Culture en Chemin bietet die Communauté de communes du Pays de Nay Lesungen von Texten an, die von den Bibliotheken des Pays de Nay ausgewählt wurden, begleitet von musikalischen Einlagen des Festkomitees von Lagos und gefolgt von einem gemeinsamen Essen.

Tauschen Sie sich über Ihre Lieblingslektüre zum Thema Freiheit aus und teilen Sie Ihre kulinarischen Spezialitäten!

Bei Regen unter dem Pavillon im Innenhof des Rathauses.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay