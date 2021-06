Bord de mer, séjour 9-12 ans, COMPLET Soleil de Jade, 9 août 2021-9 août 2021, Préfailles.

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Soleil de Jade

Le Soleil de Jade est un centre d’éducation à l’environnement appartenant à la Fédération des Amicales Laïques de Loire Atlantique. La FAL 44, mouvement complémentaire de l’éducation publique et laïque, harmonise ses objectifs dans le but de former des citoyens autonomes et responsables, notamment au travers de l’école et des classes transplantées. Parce que l’école d’aujourd’hui se veut ouverte sur le monde et son environnement, tout ne s’apprend pas en classe. Il est nécessaire d’en sortir, de découvrir, d’essayer, « d’aller vers » pour échanger avec d’autres milieux, comprendre d’autres modes de vie et d’autres cultures. Parce que la colo est aussi l’école de la vie, elle contribue à l’épanouissement physique, psychologique et social des enfants. Au programme de cette semaine : – Pêche à pied avec un animateur spécialisé Environnement et Milieu Marin – Course d’Orientation dans la Réserve Naturelle – Activités sportives et nautiques à l’école de Voile

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Soleil de Jade La pointe St Gildas Préfailles Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T08:30:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T19:00:00