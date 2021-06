Bord de mer, séjour 9-12 ans, COMPLET Le Razay, 9 août 2021-9 août 2021, Piriac sur Mer.

Bord de mer, séjour 9-12 ans, COMPLET

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Le Razay

La Fédération des Œuvres Laïques , association complémentaire de l’École Publique, bénéficie de plus de 55 ans d’expérience dans l’accueil des enfants et décline son projet éducatif sur les bases suivantes : • Apprendre autrement, ailleurs • Découvrir l’environnement (entrer dans la dynamique du paysage, afin de mesurer les conséquences de nos actes) • Vivre ensemble : civilité, citoyenneté. La vie collective et quotidienne joue un rôle important dans la construction de l’enfant. Agréable station balnéaire, Piriac-sur-mer, petit village de caractère, est situé à la pointe de la presqu’île guérandaise entre le Golfe du Morbihan et la Côte d’Amour. Le centre du Razay se situe à Saint-Sébastien, village ayant gardé les traces de son passé et près de La Turballe, quatrième port de pêche français. À 800 mètres de la plage, dans un parc d’environ cinq hectares, le centre propose un accueil dans des bâtiments en dur ainsi qu’en village de plein air (camping libre, chalets et mobilhomes). Au cour de la semaien les jeunes pourront découvrir (entre autre): – Visite guidée de marais salants à Turballe – Visite du port de la Turballe – Pyrogue polynésienne – Accrobranche

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Razay Le Razay – St Sebastien, 44420 Piriac sur Mer Piriac sur Mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T17:00:00