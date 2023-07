VIDE-GRENIERS Bord de la Saulx Lavincourt, 23 juillet 2023, Lavincourt.

Lavincourt,Meuse

Vide-greniers au bord de la Saulx.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

Bord de la Saulx

Lavincourt 55170 Meuse Grand Est



Garage sale on the banks of the Saulx.

Mercadillo a orillas del Saulx.

Flohmarkt am Ufer des Flusses Saulx.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT SUD MEUSE