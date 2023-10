Championnat de Kayak Polo – Finale U15 U18 Bord de la rivière Pont-d’Ouilly, 14 octobre 2023, Pont-d'Ouilly.

Pont-d’Ouilly,Calvados

Les 14 et 15 octobre prochains, la section Canoë-Kayak de Pont d’Ouilly Loisirs accueillera pour la première fois de son histoire, les finales des championnats de France U15 et U18 de Kayak-Polo.

Près de 20 équipes venant de toute la France, dont certaines de Guyane, viendront s ‘affronter tout le week-end sur le plan d’eau de Pont d’Ouilly.

Les finales débuteront le dimanche à 13h..

Samedi 2023-10-14 13:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Bord de la rivière Boulevard de la Noë

Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie



On October 14 and 15, the Canoe-Kayak section of Pont d’Ouilly Loisirs will be hosting the finals of the French U15 and U18 Kayak-Polo championships for the first time in its history.

Nearly 20 teams from all over France, including some from French Guiana, will be competing all weekend on the Pont d’Ouilly lake.

The finals kick off on Sunday at 1pm.

Los días 14 y 15 de octubre, la sección Canoa-Kayak de Pont d’Ouilly Loisirs acogerá por primera vez en su historia las finales de los campeonatos de Francia sub-15 y sub-18 de Kayak-Polo.

Cerca de 20 equipos de toda Francia, incluidos algunos de la Guayana Francesa, competirán durante todo el fin de semana en el lago de Pont d’Ouilly.

Las finales comienzan el domingo a las 13.00 horas.

Am 14. und 15. Oktober wird die Kanuabteilung von Pont d’Ouilly Loisirs zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Finalspiele der französischen U15- und U18-Meisterschaften im Kajak-Polo ausrichten.

Fast 20 Mannschaften aus ganz Frankreich, darunter auch einige aus Guyana, werden das ganze Wochenende über auf der Wasserfläche von Pont d’Ouilly gegeneinander antreten.

Die Finalspiele beginnen am Sonntag um 13 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité