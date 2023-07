Etape Tour de France Bord de la RD 710 Saint-Méard-de-Drône, 8 juillet 2023, Saint-Méard-de-Drône.

Saint-Méard-de-Drône,Dordogne

Présence d’une buvette et vente de sandwichs au bord du trajet. Décorations autour du vélo dans le bourg et champs alentour..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 15:00:00. .

Bord de la RD 710

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A refreshment stand and sandwich sales along the route. Bicycle decorations in the village and surrounding fields.

Un puesto de refrescos y venta de bocadillos a lo largo de la ruta. Adornos para bicicletas en el pueblo y los campos de los alrededores.

Es gibt einen Imbiss und Sandwiches am Rande der Strecke. Fahrraddekorationen in der Stadt und auf den umliegenden Feldern.

Mise à jour le 2023-06-20 par structure Cg24