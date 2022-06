Bord All – Chants Marins – Concert

2022-07-22 – 2022-07-22 Le groupe « Bord all », de l’autre coté de la rivière en breton, réunit cinq musiciens et chanteurs des rives du Jaudy, la rivière de Tréguier.

Mélanges de chants à caractère maritime à la musique traditionnelle bretonne.

Des chants en français mais aussi en breton participent à la particularité du groupe.

