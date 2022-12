Borce en fêtes Borce, 26 décembre 2022, Borce Borce.

Borce en fêtes

Le communal Borce Pyrénées-Atlantiques

2022-12-26 – 2022-12-26

Borce

Pyrénées-Atlantiques

Borce

EUR 0 0 Jours de fêtes à Borce ! Durant trois jours, rendez-vous au bar le Communal pour des spectacles, concerts, contes, etc.

Au programme du lundi :

17h Spectacle de magie pour petits et grands !

Topillo del Monte et Miriam Stolisky joueront « Objet trouvé », leur tout nouveau spectacle de magie. Venez partager un moment plein de fantaisie avec ce Duo venu pour l’occasion de sa forêt magique aragonaise !

19h Concert d’Alicia Canguero

Alicia Canguero est une chanteuse et guitariste mêlant Bossa Nova, Jazz et Folk latino-américain qui a joué dans des festivals du monde entier. Ses compos et reprises vous berceront et réchaufferont l’âme, soyez en sûrs !

+33 5 59 34 75 93 Le communal

Le Communal

Borce

