BORA BORA LE GUICHET MONTPARNASSE, 10 février 2023, PARIS. BORA BORA LE GUICHET MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-05 16:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. De Alain GIRODET Mise en scène : Catherine Mahieu Deux maris, un fils tombé de nulle part, tout va mal pour Ginger qui se croyait rangée des voitures… Et quand en plus la police s'en mêle… Pour Ginger, rien ne va plus : elle doit cacher à son mari actuel que son premier mari, qu'elle a fait passer pour mort, s'est évadé de la Santé. Ce dernier vient réclamer son butin, pendant qu'au même moment, leur progéniture revient d'un séjour aux Etats-Unis, une surprise à la clé. Quand en plus, la police s'en mêle, tout s'emmêle ! Mise en scène : Catherine Mahieu Avec : Aymeric Naudé, Nicolas Hannetel, Claude, Catherine Mahieu, Sébastien Bourbon, Jérôme Sanchez « Le saviez-vous » : BORA BORA est une pièce écrite à la demande d'un directeur de théâtre, pour offrir un grand rôle à sa dulcinée…

