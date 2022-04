Bops • Coral Pink • Gogojuice SUPERSONIC, 14 mai 2022, Paris.

Le samedi 14 mai 2022

de 19h00 à 23h30

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Assistez à trois concerts gratuits, Nuits Rock et Disquaire à Paris !

BOPS

Grâce à un premier album aux accents garage-pop, le trio se fait remarquer et confirme en live l’exubérance de leur musique.

Une série de concerts européens et la réalisation d’un clip de 40 minutes bouclées, BOPS sort de studio avec un album tout aussi ambitieux , prenant les chemins empoisonnés de la pop.

Les influences du 1er opus apprivoisées (Ty Segall, Kinks) le groupe embrasse une vision ingénieuse et résolument plus personnelle de la musique.

Les Rennais sont désormais rejoints par un quatrième membre, Tom, au clavier et à la guitare leur permettant d’aller vers d’autres horizons, plus tranchants (Fat White Family, Talking Heads) et plus audacieux (Foxygen, MGMT).

CORAL PINK

Coral Pink est un duo de dream-pop formé à la fin de l’année 2017 à Paris. Proposant un son dreamy, alliant influences jazz et envolées psyché, le duo sort deux morceaux « Daydream » et « Another year » au milieu de l’année 2018 qui rencontrent un petit succès auprès des amateurs de bedroom pop. Composant, enregistrant et produisant leur musique dans leur chambre, Coral Pink signe deux nouveaux morceaux sur le label Nice Guys/Délicieuse musique.

GOGOJUICE

Formé en 2017 à Rouen, Gogojuice ça trace ! et on va vous dire pourquoi..

Affamé, le groupe a avalé et digéré tout le garage, c’est à dire une très grande partie du répertoire des années 1960 à 2000. (Kinks, Flamin’ Groovies, Strokes, Sonic Youth, Magazine…) sont un petit résumé du son de leurs premier EP.

Gogojuice se place donc sur de véritables “popsongs” aux thèmes frénétiques et aux sonorités inspirantes.

Ainsi le groupe propose une ambiance décalée et festive, concrétisée par des concerts avec un public réceptif.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/3wYrSOB5H https://fb.me/e/3wYrSOB5H

