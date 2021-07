BôPEUPL – Michel Schweizer / La Coma La Manufacture CDCN, 13 octobre 2021, Bordeaux.

du mercredi 13 octobre au samedi 16 octobre à La Manufacture CDCN

BôPEUPL – Michel Schweizer // La Coma ————————————- ### mer. 13, jeu. 14, ven. 15 octobre – 20h ### & sam. 16 octobre – 19h30 ### 90 min – tout public à partir de 12 ans Voici convoqué un échantillon humain composé de six personnalités auxquelles chacun·e peut facilement s’identifier. Ensemble, ils et elles constituent une communauté, se révélant individuellement dans le rapport à l’autre. BÔPEUPL est donc la réunion de six trajectoires humaines, aux postures sociales singulières, à différents moments de leur vie, partageant leurs expériences pour tisser des liens aussi fragiles que puissants. Ils et elles dessinent avec éclat une communauté qui parvient à dévoiler les preuves d’un humanisme vital, donc nécessaire… — Production La Coma / Coproduction : Les 2 scènes, scène nationale de Besançon I La Ménagerie de Verre I Le Théâtre d’Arles scène conventionnée d’intérêt national, art et création, nouvelles écritures I CCN Malandain, Ballet Biarritz I Scène nationale Carré-Colonnes, Bordeaux Métropole I La Manufacture, CDCN Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux I L’Onde Théâtre, centre d’art, Vélizy-Villacoublay I Espaces Pluriels, scène conventionnée danse, Pau I OARA I Le ZEF, scène nationale de Marseille I Centre national de danse contemporaine, Angers I Centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans le cadre d’une Bourse d’écriture / Accueil en résidence et soutien : Centre national de danse contemporaine, Angers I Compagnie de l’Oiseau-Mouche I Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France Coproduction La Manufacture CDCN — en coréalisation avec le FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2021 en coréalisation avec l’OARA en coréalisation avec la scène nationale Carré-Colonnes — + d’infos ici : [BôPEUPL](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/bopeupl-m-schweizer-13-16-10-21/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



2021-10-13T20:00:00 2021-10-13T21:30:00;2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T21:30:00;2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T21:30:00;2021-10-16T19:30:00 2021-10-16T21:00:00