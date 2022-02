BOOuuhh Abbeville, 28 février 2022, Abbeville.

BOOuuhh Abbeville

2022-02-28 – 2022-02-28

Abbeville Somme Abbeville

2 2 4 Y a-t-il un monstre sous mon lit ? Est-ce que c’est lui qui gratte dans mon placard ?

Dans le noir, le croquemitaine me regarde-t-il ? Tant de questions qui hantent les plus jeunes lorsque leur chambre bascule dans l’obscurité. Pour exorciser tous ces bruits que l’on entend mais que l’on n’ose pas voir en face. Pour mettre un peu de lumière et d’humour dans leurs frayeurs nocturnes, “BOOuuhh !!!” va explorer pour eux et avec eux ces lieux plein de fantasmes. Car les fantômes oui, pourquoi pas… Mais sont-ils FORCEMENT méchants ?!

+33 3 22 20 26 86 http://www.abbeville.fr/

Cnie Balles et pattes

Abbeville

