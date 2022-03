“Bootlegger” de Caroline Monnet Centre culturel canadien Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Bootlegger” de Caroline Monnet Centre culturel canadien, 28 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 20h00 à 21h45

gratuit

Le Centre culturel canadien vous invite à une soirée spéciale de reprise de l’édition 2022 du Festival du film canadien de Dieppe, avec la projection du film Bootlegger de Caroline Monnet, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Lundi 28 mars à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à une soirée spéciale de reprise de l’édition 2022 du Festival du film canadien de Dieppe, avec la projection du film Bootlegger de Caroline Monnet, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice animée par la journaliste Zoé Courtois. Réservez vos places ! Pour son premier long-métrage sorti en 2021, l’artiste multidisciplinaire Algonquine-Française Caroline Monnet frappe fort en abordant un sujet sensible, qui fait débat dans les différentes communautés autochtones du Canada : la question de l’autodétermination. Mani, étudiante en master, retourne dans la région du nord du Québec, au sein de la réserve où elle a grandi. Résolue à réintégrer sa communauté, elle s’investit dans le débat autour d’un référendum sur la vente libre d’alcool au sein de la réserve.

Laura, trafiquante d’alcool, empoche les profits sous la protection du conseil de bande et de Raymond, son conjoint. Ce dernier en veut encore à Mani, qu’il tient responsable de la mort de sa fille dans un incendie. Mani et Laura, deux femmes radicalement opposées, divisent la communauté en deux clans : chacune avec sa vision de la réserve et de son indépendance. Bootlegger, Caroline Monnet (2021) – 81 minutes

Français, anglais, anishinaabemowin

Prix du Meilleur scénario – Festival de Cannes 2017

Nommé au Prix Meilleure chanson originale – Écrans canadiens 2022

Bande annonce Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 Contact : 0144432185 reservation@canada-culture.org https://canada-culture.org/event/bootlegger-de-caroline-monnet/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://twitter.com/cc_canadien Cinéma

Date complète :

2022-03-28T20:00:00+01:00_2022-03-28T21:45:00+01:00

Caroline Monnet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre culturel canadien Adresse 130 rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris lieuville Centre culturel canadien Paris Departement Paris

Centre culturel canadien Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Bootlegger” de Caroline Monnet Centre culturel canadien 2022-03-28 was last modified: by “Bootlegger” de Caroline Monnet Centre culturel canadien Centre culturel canadien 28 mars 2022 Centre culturel canadien Paris Paris

Paris Paris