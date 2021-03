Paris Lieu de missions Paris Bootcamp Women indigital Lieu de missions Paris Catégorie d’évènement: Paris

Est Ensemble est partenaire de Women in Digital 93, [**notre programme d’insertion gratuit qui a pour objectif de former les femmes de Seine-Saint-Denis à des métiers du numérique qui recrutent.**](Retour en images sur notre première édition du « bootcamp » WID93) Dans le cadre de ce programme, nous organisons le 29 et 30 mars 2021, notre troisième “bootcamp” 100% en distanciel. Il s’agit de deux journées de découverte des métiers du digital, pour 500 femmes du 93 afin de les sensibiliser aux opportunités offertes par le numérique. Cet événement est accessible sans condition d’âge ni de diplôme, et il est entièrement gratuit! [**Retour en images sur notre première édition du « bootcamp » WID93**](Retour en images sur notre première édition du « bootcamp » WID93)

