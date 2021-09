Paris Online Paris Boosterforgood Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Jeune Chambre Economique du Mans avec Le Village by CA Le Mans proposent dans le cadre de BoosterForGood une animation autour de l’entreprenariat positif avec : KeyNote de Etienne FOURMONT – Agriculteur et Youtubeur Un atelier animé par Le Mans Sarthe Investissement : Business Angel pour qui pourquoi ? Un atelier animé par l’association BREF sur : entreprendre au féminin. Ce boosterForGood Le Mans sera disponible en live

