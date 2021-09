Vineuil CFIS41 Loir-et-Cher, Vineuil Booster Camp Réseau Entreprenedre Val de Loire CFIS41 Vineuil Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vineuil

Booster Camp Réseau Entreprenedre Val de Loire

du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre à CFIS41 Sur inscription

2 jours de travail sur une problématique rencontré par un chef d’entreprise local CFIS41 55 Rue des Laudières, 41350 Vineuil Vineuil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T08:30:00 2021-09-16T20:00:00;2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T20:00:00

