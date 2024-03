BOOSTE TON ETE Le Steriad, Bain-de-Bretagne, mercredi 3 avril 2024.

BOOSTE TON ETE Mercredi 03 Avril au STERIAD à Bain-de-Bretagne de 14h à 17h.

Viens t’informer sur les jobs d’été et rencontrer des employeurs. Apporte ton CV !

Entrée libre et gratuite Mercredi 3 avril, 14h00 Le Steriad, Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Le Steriad, 2 allée de l’Ille 35470 BAIN DE BRETAGNE Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « sij@bretagneportedeloire.fr »}]

Job été