Booste ton été 2022 Marmande, 2 avril 2022, Marmande. Booste ton été 2022 Pôle Jeunes 3 rue de l’Observance Marmande

2022-04-02 09:30:00 – 2022-04-02 12:30:00 Pôle Jeunes 3 rue de l’Observance

Marmande Lot-et-Garonne EUR Le Bureau Information Jeunesse de Marmande présente Booste ton été 2022.

Inscription souhaitée en ligne. Plus de 17 ans, apportez vos CV.

Le Bureau Information Jeunesse de Marmande présente Booste ton été 2022.

– Samedi 2 avril : Agroalimentaire, Agriculture, Restauration, Apprentissage…

– Samedi 2 avril : Agroalimentaire, Agriculture, Restauration, Apprentissage… BIJ Marmande

Pôle Jeunes 3 rue de l’Observance Marmande

