BOOST PME CO Développement, Val Parisis Val Parisis Cormeilles-en-Parisis, jeudi 23 mai 2024.

BOOST PME CO Développement, Val Parisis Dirigeants, partagez + qu’un réseau ! 23 et 28 mai Val Parisis payant et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T09:00:00+02:00 – 2024-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-28T09:00:00+02:00 – 2024-05-28T13:00:00+02:00

Dans un contexte économique et social préoccupant, les dirigeants de TPE/PME doivent redoubler d’efforts pour assurer le bon développement de leur activité, et surtout la pérenniser.

Pour booster la croissance de votre PME, des solutions existent.

Renforcer votre performance et votre vigilance tant sur le plan comptable, managérial, stratégique ou commercial mais surtout sortir de l’isolement !

Boost PME Co Développement Val Parisis, c’est tout cela à la fois. Vous intégrez un collectif de chefs d’entreprises qui ont les mêmes préoccupations que vous. Vous perfectionnez vos techniques et compétences métier avec nos experts, vous confrontez vos idées et surtout vous vous challengez entre vous !

Pour renforcer vos compétences et développer votre réseau professionnel, rejoignez Boost PME CoDev !

Avec ce programme, vous :

– Apprendrez à travailler en réseau et à trouver des solutions collectivement

– Renforcerez vos compétences

– Bénéficierez de l’apport de consultants experts et de l’expérience de cadres de grandes entreprises.

– Créerez des liens pour faire du business

Concrètement, vous bénéficierez :

– D’ateliers pratiques autour de thèmes choisis par les membres (Développement Commercial, Développement de soi, Marketing, Communication, Numérique, etc…) sur une durée de 2h00 ou 2h30 en fonction du sujet à traiter

– D’ateliers CO DEVELOPPEMENT de manière récurrente

– D’ateliers « Suite CO DEVELOPPEMENT » à partir de la problématique évoquée

– De visite entreprise

Val Parisis Val Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95/boost-pme-co-developpement-valparisis »}]

CCI95