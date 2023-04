Concert: Les TROMPETTES de FALLOPE Boomerang Cafe, Rue de la Plage, 44510 Le Pouliguen, France, 8 juillet 2023, Le Pouliguen.

Concert: Les TROMPETTES de FALLOPE Samedi 8 juillet, 18h00, 21h00 Boomerang Cafe, Rue de la Plage, 44510 Le Pouliguen, France Entrée: 0

On arrive en clique, on te stoppe, on te bloque, partout, c’est la panique. Voilà les Trompette de Fallope !

Bienvenue à vous, addicts d’ambiances vitaminées et de chorégraphies virales ! Votre cortex préfrontal en soif de musique sensible vous a conduit jusqu’ici et vous avez de la veine.

Les Trompettes de Fallope, c’est une fanfare nantaise d’amateurs qui est née sur les bancs de la fac de médecine et qui grandit incurablement.

Les bronchioles s’activent, les gastrocnémiens chauffent, la fanfare ambiance la street, les festoch’, les soirées, les cols de montagne, et votre vie aussi !

en déambulation: Port – Promenade – centre ville

Boomerang Cafe, Rue de la Plage, 44510 Le Pouliguen, France Boomerang Cafe, Rue de la Plage, 44510 Le Pouliguen, France Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 87 03 53 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-les-trompettes-de-fallope.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:30:00+02:00

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE