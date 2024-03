BoomBass – Lucie Antunes – Romane Santarelli – MMH – Tremplin – Festival ElectroChic #8 L’Onde, Théâtre Centre d’Art Vélizy-Villacoublay, samedi 16 mars 2024.

BoomBass – Lucie Antunes – Romane Santarelli – MMH – Tremplin – Festival ElectroChic #8 L’Onde, Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay, rythmera la nuit avec : Lucie Antunes, BoomBass, Romane Santarelli et MMH. Ainsi que son désormais traditionnel tremplin. Samedi 16 mars, 20h00 L’Onde, Théâtre Centre d’Art Tarif plein : 40 €

Tarif réduit : 25 € (conditions sur la billetterie)

Festival ElectroChic #8

Lucie Antunes

Qui est Sergeï ? Un videur de boîte de nuit ? Un colosse au visage émacié qui parle avec un fort accent ? Un mâle blanc venu du froid, un peu rustre, qui vous piétine sans s’excuser ? Fausse route… Sergeï c’est un personnage sans tête, un homme tronc aux bras musclés, d’une force titanesque et d’une sensibilité hallucinante dans lequel vient se loger la folie créative et bouillonnante de Lucie Antunes. Avec Sergeï, Lucie vient exploser les normes à grands coups de baguettes sur les lames de son marimba, de son vibraphone, les peaux tendues de sa batterie.

BoomBass

Alors qu’il bidouille déjà sur les premiers samplers, BoomBass rencontre en studio Zdar, qui devient son ami et alter-ego. Lancé, le tandem se multiplie. C’est la naissance d’un premier projet, La Funk Mob, publié par le mythique label Mo’ Wax en 1994. Mais la house made in France renverse tout sur son passage, les deux amis se réinventent en Cassius. Au fil des années, les tubes s’enchaînent et leurs DJ sets les conduisent aux quatre coins du monde.

Retour aux sources début 2023 avec un nouveau projet musical “ WWWIPE OUT ”. Un sampler, des beats, des samples et un ou deux claviers maximums pour les accords ou les mélodies font naître 7 titres inspirés de la Drum&Bass et Jungle d’Angleterre, superbement accueillis par la presse qui donnent un nouvel élan à sa carrière.

Romane Santarelli

Romane Santarelli incarne la relève de la fine fleur de la scène électronique française. La jeune productrice, compositrice, autrice, remixeuse et performeuse accomplit un parcours sans faute depuis son arrivée sur la scène fin 2019. Elle multiplie les salles de concerts et festivals de France (Europavox, Coopérative de Mai, Printemps de Bourges, Scopitone, Nuits de Fourvière, Reperkusound…) et premières parties de renom (Woodkid, French 79, Worakls, Jennifer Cardini…).

MMH

Gagnant du tremplin 2023.

MMH est un musicien, producteur et Live Performer de musique électronique de 29 ans originaire de Lille. Il démarre la musique à 12 ans par la basse en autodidacte et fonde le groupe Dust.

En parallèle, il découvre la musique électronique et s’initie au Live et au piano. Il se passionne rapidement pour les synthétiseurs et pour la création de sonorité et de texture sonore. Il démarre le projet Solo MMH en 2015 inspiré par la deep tech allemande (Recondite, Stephan Bodzin…) et la French touch (Daft Punk, Justice…).

Ses performances live oscillent entre des mélodies puissantes et des basses effrénées, créant ainsi une expérience musicale unique.

TREMPLIN

Place aux jeunes talents ! Le tremplin ElectroChic revient pour faire monter sur scène artistes et groupes émergents de tous horizons. Après MMH, grand gagnant de l’année dernière, un nouveau lauréat remportera sa place dans la programmation officielle d’ElectroChic 2025 et bénéficiera d’un accompagnement dans le cadre d’une résidence d’artiste.

