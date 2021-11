Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Boom Ditty Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Boom Ditty Anglet, 2 décembre 2021, Anglet. Boom Ditty Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

2021-12-02 – 2021-12-02 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Depuis bientôt 10 ans, Boom Ditty distille sa musique aux quatre coins du pays.

Profondément inspiré du bluegrass américain, leur style newgrass s’inscrit dans un mélange d’influences tradi moderne depuis la source du bluegrass jusqu’à la folk actuelle. Depuis bientôt 10 ans, Boom Ditty distille sa musique aux quatre coins du pays.

Profondément inspiré du bluegrass américain, leur style newgrass s’inscrit dans un mélange d’influences tradi moderne depuis la source du bluegrass jusqu’à la folk actuelle. +33 5 59 58 35 60 Depuis bientôt 10 ans, Boom Ditty distille sa musique aux quatre coins du pays.

Profondément inspiré du bluegrass américain, leur style newgrass s’inscrit dans un mélange d’influences tradi moderne depuis la source du bluegrass jusqu’à la folk actuelle. Ville d’Anglet

Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Ville Anglet lieuville Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet