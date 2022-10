Boom d’Halloween Graveson Graveson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Graveson

Boom d’Halloween Graveson, 31 octobre 2022, Graveson. Boom d’Halloween

1 Rue Calada Salle Raoul Bonjean Graveson Bouches-du-Rhne Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada

2022-10-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-31

Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada

Graveson

Bouches-du-Rhne Graveson Préparez-vous à passer une soirée monstrueuse …

Pluie de bonbons, concours du meilleur déguisement …

Snacking et buvette ensorcelés. Boom d’Halloween organisée par l’AGEP de Graveson. https://www.facebook.com/GravesonAGEP/ Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Graveson Autres Lieu Graveson Adresse Graveson Bouches-du-Rhne Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Ville Graveson lieuville Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson Departement Bouches-du-Rhne

Graveson Graveson Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graveson/

Boom d’Halloween Graveson 2022-10-31 was last modified: by Boom d’Halloween Graveson Graveson 31 octobre 2022 1 Rue Calada Salle Raoul Bonjean Graveson Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Graveson

Graveson Bouches-du-Rhne