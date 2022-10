Boom d’Halloween Coust Coust Catégories d’évènement: Cher

Coust

Boom d’Halloween Coust, 31 octobre 2022, Coust. Boom d’Halloween

Route d’Ainay Coust Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

2022-10-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-31 22:00:00 22:00:00 Coust

Cher Coust Boom sous la surveillance des parents de l’Association des Parents d’Elèves Les P’tits Coucous. Prix du meilleur déguisement à gagner. Petite restauration : pizza, croque-monsieur, chips, crêpes et bonbons. +33 7 88 10 28 84 PIXABAY

Coust

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Coust Autres Lieu Coust Adresse Route d'Ainay Coust Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE Ville Coust lieuville Coust Departement Cher

Coust Coust Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coust/

Boom d’Halloween Coust 2022-10-31 was last modified: by Boom d’Halloween Coust Coust 31 octobre 2022 cher Coust Route d'Ainay Coust Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Coust Cher