Boom banane et blind test Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Boom banane et blind test Une grande fête entre voisins ! Samedi 6 avril, 18h30 Centre culturel et de la vie associative (CCVA)

Début : 2024-04-06T18:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T18:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Les artistes et auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices du week-end, les équipes, les partenaires et le public grand ou petit bien sûr, tous et toutes sont les bienvenu.e.s autour d’un verre, d’une boule à facette et d’un blind test pour s’amuser et danser tous ensemble, telle une grande fête entre voisins.

Présence des foods trucks du collectif Tress et bar assuré par notre partenaire La Melting Coop

Dj set assuré par les Dynastits

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

