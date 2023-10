Concert chez Books & Cie: Mathieu Teteu et Simon Charrier Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 3 novembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Pour ce premier concert en intérieur de notre saison musicale 2023/24, ce duo composé des talentueux Mathieu Teteu (guitare, chant) et Simon Charrier (clarinette) nous interprétera des compositions originales et des reprises de standards de la musique brésilienne.

Tarif : 25 € (buffet bar à soupes compris, hors boissons).

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 . 20 EUR.

Books & Cie Rue du Pendillou

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



For the first indoor concert of our 2023/24 musical season, this duo featuring the talented Mathieu Teteu (guitar, vocals) and Simon Charrier (clarinet) will perform original compositions and covers of Brazilian music standards.

Price: 25? (soup bar buffet included, drinks excluded)

Para el primer concierto en sala de nuestra temporada musical 2023/24, este dúo, formado por los talentosos Mathieu Teteu (guitarra, voz) y Simon Charrier (clarinete), interpretará composiciones originales y versiones de estándares de la música brasileña.

Precio: 25? (buffet de sopa incluido, bebidas no incluidas)

Für dieses erste Indoor-Konzert unserer Musiksaison 2023/24 wird dieses Duo, das aus den talentierten Mathieu Teteu (Gitarre, Gesang) und Simon Charrier (Klarinette) besteht, Originalkompositionen und Coverversionen von Standards der brasilianischen Musik vortragen.

Preis: 25 ? (inkl. Suppenbar-Buffet, ohne Getränke)

