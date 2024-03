Bookclub : rencontre avec Fabienne Pavia, des éditions Le Bec en l’air Maison Européenne de la Photographie Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

Tarif d’un billet MEP.

Entrée dans la limite des places disponibles, réservation recommandée (place réservée garantie jusqu’à 5 minutes avant le début de la rencontre).

En écho à l’exposition « Extérieurs — Annie Ernaux et la Photographie », la bibliothèque organise une rencontre autour du thème littérature et photographie. Nous échangerons avec Fabienne Pavia, fondatrice et éditrice du Bec en l’air ; elle codirige aussi le festival Oh les beaux jours !

Créée en 1999, Le Bec en l’air est une maison d’édition indépendante spécialisée en livres de photographie. Un de ses fils directeurs est le dialogue entre image et texte, photographie et récit, ce qui permet d’explorer des formes inédites. La collection Collatéral par exemple, réunit littérature et photographie contemporaine.

À travers des ouvrages qu’elle a édité, mais aussi des livres qui l’ont marquée et influencée, elle nous parlera de son expérience de création de livres : quels sont les défis à relever pour produire un livre photo, quelles sont les relations avec les autres professionnels qui participent à l’élaboration d’un ouvrage.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un acteur de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

