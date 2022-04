BookClub économie féministe, 20 avril 2022, .

Rendez-vous le mercredi 20 avril de 18h30 à 20h pour la quatrième édition de notre book club autour de l’économie féministe, organisé en partenariat avec MerciBOOKoup. Venez échanger avec Léa Dorion, Hélène Périvier et Léa Lejeune.

Rencontrez trois autrices engagées, achetez leurs livres et recevez une dédicace.

Léa Lejeune, journaliste économique depuis 11 ans, elle a travaillé à Libération, L’Express, Challenges et Nouvelles Ecoutes, spécialiste des liens entre les femmes et l’économie et autrice du livre “Feminisme washing : quand les entreprises récupèrent la cause des femmes”.

Léa Dorion, maîtresse de conférence en sciences de gestion à l’université Paris-Saclay, experte des pratiques organisationnelles démocratiques et d’empowerment collectif et autrice du livre “L’entreprise du 21ème siècle sera féministe”.

Hélène Périvier, économiste à l’OFCE, Sciences Po Paris, dirige le programme PRESAGE, le Programme de Recherche et d’Enseignement des Savoirs sur le Genre. et autrice de “L’économie féministe”.

Réservation gratuite obligatoire



Zoom sur MerciBOOKoup : l’association vise à favoriser l’égal accès à la lecture pour tou.te.s et l’économie circulaire, tout en créant du lien social. Pour ce faire, MerciBOOKoup a ouvert une bibliothèque de troc de 400m2, organise des soirées troc, installe des boîtes à livres et développe un site internet d’échanges de livres. N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux !

Ouvert en mars 2021, Sist’Her est le premier tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat féminin à impact en Île-de-France. Porté par l’association Empow’Her, c’est un lieu de vie bienveillant et joyeux, ouvert à tou·te·s où il est possible de se former, créer et se rencontrer.Ce projet est co-financé par le Fonds Social Européen.

Contact : https://empow-her.com/produit/économie-féministe-rencontres-littéraire/ https://www.facebook.com/events/1143243333098765/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1143243333098765/?ref=newsfeed

Empow’Her