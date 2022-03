Bookclub anglais Aix-en-Provence, 31 mars 2022, Aix-en-Provence.

Bookclub anglais Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

2022-03-31 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-31 19:00:00 19:00:00 Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Lors du prochain rendez-vous, la discussion sera autour de Early One Morning, de Virginia Baily !

L’English bookclub se réunit un jeudi par mois à Book in Bar de 17h30 à 19h pour échanger et partager un moment ensemble. L’entrée est libre et gratuite, la rencontre se fait en anglais. Rejoignez-nous vite, see you soon!

bookinbar@gmail.com +33 4 42 26 60 07 https://www.bookinbar.com/

