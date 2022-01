Book & Roots : Evénement littéraire avec Vanupié Blanquefort-sur-Briolance, 16 avril 2022, Blanquefort-sur-Briolance.

Book & Roots : Evénement littéraire avec Vanupié Blanquefort-sur-Briolance

2022-04-16 – 2022-04-17

Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne Blanquefort-sur-Briolance

70 70 EUR A l’occasion de la sortie officielle de « JAV » le premier roman de Vanupié, la maison d’édition organise le BooK & Roots.

Nous vous accueillons dans un cadre d’exception du côté de Blanquefort sur Briolance (47) pour passer un week-end en compagnie de Vanupié.

Au programme : des conférences et tables rondes autour de sujets de société et du livre JAV, mais aussi de la musique. L’auteur vous fera découvrir des morceaux de son prochain album.

« The Rezident » ainsi que « Silya Faya » animeront la soirée du samedi soir.

De multiples animations et ateliers découverte vous seront proposés avant un BBQ géant.

L’objectif de l’événement est de renforcer le lien entre l’auteur et son public. Créer des échanges de pensée dans un esprit où la simplicité et la convivialité seront de mise. Le camping sur place vous assure de profiter de bout en bout de ce week-end exceptionnel.

+33 5 53 36 72 88

ferme de combre

Blanquefort-sur-Briolance

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT Fumel – Vallée du Lot