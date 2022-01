Book Dating Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Book Dating Saint-Paul-Trois-Châteaux, 11 février 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Book Dating mediathèque 11 rue notre dame Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-02-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-11 19:00:00 19:00:00 mediathèque 11 rue notre dame

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Venez parler de vos livres préférés ! apportez vos livres pour les conseiller ! laissez vous guider de table…de deux! mediatheque@mairie-sp3c.fr +33 4 75 96 61 80 https://mediatheque-saintpaultroischateaux.fr/ mediathèque 11 rue notre dame Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse mediathèque 11 rue notre dame Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville mediathèque 11 rue notre dame Saint-Paul-Trois-Châteaux