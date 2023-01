Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Catégories d’Évènement: Beuvron-en-Auge

Calvados

Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge, 22 avril 2023, Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge. Boogie-Woogie au Haras Haras de Sens route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge Calvados route des Forges de Clermont Haras de Sens

2023-04-22 – 2023-04-22

route des Forges de Clermont Haras de Sens

Beuvron-en-Auge

Calvados Beuvron-en-Auge Participez au traditionnel évènement du Haras de Sens pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie ! Informations détaillées communiquées ultérieurement. Participez au traditionnel évènement du Haras de Sens pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie ! Informations détaillées communiquées ultérieurement. +33 2 31 79 23 05 Eric LARRAYADIEU

route des Forges de Clermont Haras de Sens Beuvron-en-Auge

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Beuvron-en-Auge, Calvados Autres Lieu Beuvron-en-Auge Adresse Beuvron-en-Auge Calvados route des Forges de Clermont Haras de Sens Ville Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge lieuville route des Forges de Clermont Haras de Sens Beuvron-en-Auge Departement Calvados

Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuvron-en-auge-beuvron-en-auge/

Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge 2023-04-22 was last modified: by Boogie-Woogie au Haras Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge 22 avril 2023 Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge, Calvados Calvados Haras de Sens route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge Calvados

Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Calvados