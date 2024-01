BOOGIE LIONNE Casa Consolat Marseille, samedi 10 février 2024.

BOOGIE LIONNE ♫♫♫ Samedi 10 février, 20h30 Casa Consolat Prix libre conseillé 5 / 10 €

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

BOOGIE LIONNE De la Nouvelle Orléans à la Guadeloupe, c’est la musique caraïbe qui porte ce quartet. Ancré dans le jazz du bayou, les biguines, les standards revisités en créole et quelques compositions locales, avec Duke Ellington et Thelonious Monk comme parrains imaginaires, le Boogie Lionne Trio fonctionne à l’instinct. Lascif comme une sieste sous l’orage et piquant comme le jerk chicken, voici le Boogie Lionne pour vous sortir de la torpeur hivernale

– Batterie+ choeurs Guillaume Bence

– Soubassophone Philippe Boyer

– Accordéon + choeurs François Escojido

– Sax/ flute/clarinette + chant @Fred Buram

Vidéos :

AN BA CIEL LA ( live session) :

https://youtu.be/ILASbXJxh8s

TIMODOU (live session) :

https://youtu.be/KSvYrAsEcxU?feature=shared

« La biguine en rose »

https://youtu.be/MJXIdvaX7ds

« Tet nou levé » (biguine/kompa)

https://youtu.be/PxygpzutU4U

Bar restauration à partir de 19h30

Concert 21h30 PAF prix libre conseillé 5/10 euros

