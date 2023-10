Boogie, cirque à l’envers CIRQUE BORMANN Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

« BOOGIE » est un tout nouveau concept immersif !

Entrez dans un Cirque abandonné en profitant d’une expérience complète accompagnés de créatures et affrontez vos plus grandes peur pendant plus de 2h30.

Un véritable safari d’horreur, sans guide et avec un seul outil : VOTRE INSTINCT DE SURVIE.​

Alliant PARCOURS, SCREAM ZONE, ET SPECTACLE, plongez dans l’obscurité et l’inconnu total, tout en choisissant vous même votre chemin.

« Éviter le classique ! Le Cirque n’est pas toujours ce que l’ont croit – Cirque à l’envers est un concept unique.

Préparez-vous à vivre vos plus grandes peurs dans ce cirque mystérieux, rempli d’histoire et de légendes.

Vous serrez totalement abandonnés dans plus de 2000 m2 pour une immersion totale lors d’une expérience atypique à faire entre amis.

À la fin de chaque événement vous attend un véritable spectacle d’horreur live, avec un thème et une histoire complètement inédite.

Effets spéciaux, jeux de lumières, spatialisation sonore, des décors hors du commun, tout est réuni pour repousser les limites de vos peurs et vivre un film d’horreur en réalité !

CIRQUE BORMANN 5, RUE LUCIEN BOSSOUTROT 75015 Paris

CIRQUE BORMANN 5, RUE LUCIEN BOSSOUTROT 75015 Paris

@KIRKASPRODUCTION BOOGIE