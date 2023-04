Concert annuel 20 rue de Rhinau, 14 mai 2023, Boofzheim.

Avec la participation de l’orchestre des Rhinschnooge et des musiciens de l’école de musique.

Tartes flambées en fin d’après-midi..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

20 rue de Rhinau

Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est



With the participation of the Rhinschnooge orchestra and the musicians of the music school.

Tarts flambées at the end of the afternoon.

Con la participación de la orquesta Rhinschnooge y músicos de la escuela de música.

Tarta flambeada al final de la tarde.

Unter Mitwirkung des Orchesters der Rhinschnooge und der Musiker der Musikschule.

Flammkuchen am späten Nachmittag.

