Booder Les Fuseaux, 5 mars 2022, Saint-Dizier.

Booder

Les Fuseaux, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

**Production extérieure : DH Management** — Production extérieure : DH Management Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette “société de beaux gosses”. Après le succès ses rôles au cinéma dans ” Neuilly sa mère ” et ” beur sur la ville ” et après le carton de sa pièce de théâtre ” la grande évasion “, Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir.. Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d’origine, tout y passe. — **Billetterie :** * Guichet des Fuseaux par chèque ou espèces * À la médiathèque de Wassy par chèque ou espèces * Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

29 €

Boober is back

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00