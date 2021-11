Booder is back – Spectacle 2 quai du Lénigo, 6 mai 2022, Le croisic.

Booder is back – Spectacle

2 quai du Lénigo, le vendredi 6 mai 2022 à 20:30

Booder dans “Booder is back” Humour Après le succès ses rôles au cinéma dans Neuilly sa mère et Beur sur la ville et après le carton de sa pièce de théâtre La grande évasion, Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir. Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette « société de beaux gosses ». Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d’origine, tout y passe. * * * Informations et billetterie à l’hôtel de ville, service Culture ou sur place, le jour du spectacle. One man show. Public adulte. Tarifs : 20,00 € (tarif plein) / 15,00 € (tarif réduit :moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T06:30:00