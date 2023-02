Booder is Back ARENA DE NARBONNE, 18 mars 2023 00:00, NARBONNE.

Booder is Back Booder. De 2023-03-18 à 2024-01-26 20:00. Tarif : 32.0 36.0 euros

ARENA DE NARBONNE NARBONNE 11100 . DH MANAGEMENT (LIC2&3-1076788/87) PRESENTE EN ACCORD AVEC LES BAUBAU PRODUCTIONS ce spectacle. Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette » société de beaux gosses « .Après le succès ses rôles au cinéma dans » Neuilly sa mère « 1 et 2 et » beur sur la ville » et après le carton de sa pièce de théâtre » la grande évasion « , Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir… Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d’origine, tout y passe.Réservation PMR : 03.22.47.29.00. Booder

Votre billet est ici

DH MANAGEMENT (LIC2&3-1076788/87) PRESENTE EN ACCORD AVEC LES BAUBAU PRODUCTIONS ce spectacle.

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette " société de beaux gosses ".

Après le succès ses rôles au cinéma dans " Neuilly sa mère "1 et 2 et " beur sur la ville " et après le carton de sa pièce de théâtre " la grande évasion ", Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir… Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d’origine, tout y passe.

Réservation PMR : 03.22.47.29.00

Votre billet est ici