Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette « société de beaux gosses ».



Après le succès de ses rôles au cinéma dans « Neuilly sa mère » 1 et 2 et « beur sur la ville » et après le carton de sa pièce de théâtre « la grande évasion », Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir…



Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d'origine, tout y passe.

