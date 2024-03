BOODER – BOODER IS BACK ! PALAIS DES CONGRES Montelimar, samedi 11 mai 2024.

Tout le monde connait BOODER. Humoriste, comédien, il est sur tous les plateaux de télévision. Il est surtout un homme qui a eu plusieurs vies dans sa vie grâce ou à cause de son physique atypique. » Les bébés croient que j’ai un visage en pâte à modeler ! » dit-il. Un spectacle pour réapprendre le vivre-ensembleBOODER revient donc à son premier amour, le stand up. Son spectacle reste fidèle au personnage : il aborde le regard des gens sur autrui, en évoquant sa propre expérience, tout en accordant une grande part à l’autodérision.Ce dernier concept a toujours été sa meilleure arme face aux moqueries subies dans son enfance. L’humoriste de 43 ans compte partager ce pouvoir de l’autodérision avec son public pour instaurer davantage d’harmonie entre les peuples. C’est assez rigolo d’en parler, de dédramatiser cela, et de s’accepter comme on est déclare-t-il. Le vivre-ensemble est le mot-clé de mon spectacle : comment vivre ensemble dans ce monde, accepter les autres et s’accepter soi-même .

Tarif : 39.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:30

PALAIS DES CONGRES AVENUE DU 14 JUILLET 26200 Montelimar 26