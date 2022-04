BOODER – BOODER IS BACK La Baule-Escoublac, 9 août 2022, La Baule-Escoublac.

BOODER – BOODER IS BACK Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

2022-08-09 20:00:00 – 2022-04-30 20:00:00 Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Les Baubau Productions présente

Booder is Back

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette “société de beaux gosses”. Après le succès de ses rôles au cinéma dans “Neuilly sa mère” et “Beur sur la ville” et après le carton de sa pièce de théâtre “La grande évasion”, Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir. Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe. Un spectacle à voir en famille !

Placement assis non numéroté

Réservez vite vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

