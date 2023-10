Exposition et démonstration mini camions et engins de chantier radiocommandés BOO-SILHEN Boô-Silhen, 7 octobre 2023, Boô-Silhen.

Boô-Silhen,Hautes-Pyrénées

Exposition et démonstration de camions et engins de chantier (en miniature) radiocommandés.

Organisé par le foyer rural et les mini-camionneurs du sud-ouest..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

BOO-SILHEN Salle des fêtes Yves Pouey

Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition and demonstration of miniature radio-controlled trucks and construction machinery.

Organized by the foyer rural and the mini-camionneurs du sud-ouest.

Exposición y demostración de camiones en miniatura de radiocontrol y maquinaria de construcción.

Organizado por el vestíbulo rural y los minicamioneros del suroeste.

Ausstellung und Vorführung von funkgesteuerten Lastwagen und Baumaschinen (in Miniaturform).

Organisiert vom Foyer rural und den Mini-Camionneurs du sud-ouest (Mini-Lkw-Fahrer aus dem Südwesten).

