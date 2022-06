Bonzaï Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: 40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Présentation de bonsaïs issus de collections privées avec un atelier d’initiation avec Stephan Dubez. Il vous donnera les grands principes de cet art (esthétiques, culture, les meilleures essences…) en réalisant un bonsaï devant vous.

