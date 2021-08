Les Orres Les Orres Hautes-Alpes, Les Orres BONUS week-ends jusqu’au 19 sept. : Bike park et télésièges ouverts Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Les Orres Hautes-Alpes Les Orres Amis randonneurs et vététistes, profitez encore un peu du grand air.

La grande saison estivale se termine le dimanche 29 août mais les télésièges & le bike park joueront les prolongations les week-ends de septembre (jusqu’au 19). +33 4 92 44 01 61 dernière mise à jour : 2021-08-23 par Office de Tourisme des Orres

