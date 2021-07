BONUS D’ÉTÉ 1 : TROMPE NEZ Château-Gontier-sur-Mayenne, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

BONUS D’ÉTÉ 1 : TROMPE NEZ 2021-07-10 – 2021-07-10 Château-Gontier Ateliers d’Art Plastique

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Ce dispositif fait un pied de nez au trompe l’œil car Jacques Halbert, renversant “ le trompe l’œil ” en “ trompe nez ”, n’apporte aucune retouche numérique. Le temps de l’atelier, les participants se prêtent au jeu de se faire peindre le nez en rouge et de porter sur ce même nez un carton peint en bleu avec l’ombre et la queue de la cerise. Ce dispositif laisse ainsi apparaître un portrait qui donne place au sujet privilégié de l’artiste : une cerise sur un fond bleu. L’artiste peint ce motif depuis 1975 suivant des compositions aux rythmes aléatoires ou réguliers et sur une surface monochrome, de préférence bleue. Au-delà de l’effet de “ signature ” qui lie ce motif au peintre, cette œuvre met à jour les déclinaisons infinies qui s’expriment dans ses inlassables répétitions. Comme si chaque nouvelle cerise posée sur la toile renouvelait, dans la gourmandise, l’essence même du désir de peindre et affirmait que la peinture peut sourire même à travers un protocole radical.

Cet atelier, basé sur la rencontre, réactive ce concept simple pour un résultat plein d’humour.

A partir de 15 ans. Nombre de places limité, pensez à réserver au 02 43 09 21 52 ou contact@le-carre.org

Jacques Halbert travaille depuis 12 ans sur une série nommée « Trompe nez » pour laquelle il réalise des portraits photographiques ou vidéos de groupes de personnes dont les nez se transforment en cerise.

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 http://www.le-carre.org/

