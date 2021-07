BONUS D’ÉTÉ 1 : SURFACE D’EXPLORATION Château-Gontier-sur-Mayenne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Il s’agit de dessiner ou de peindre à l’encre taille-douce sur un support comme du métal ou du Plexiglas. . La plaque est ensuite passée sous presse avec un papier qui reçoit l’épreuve. Cette technique permet d’obtenir des qualités de noir et des jeux de lumières qui sont propres à la gravure tout en ayant une approche très directe. Elle est propice à l’expérimentation notamment au niveau des outils et aux effets de surprises dues à l’impression et à l’image inversée qu’elle produit. Vous pourrez découvrir les possibilités qu’offre cette technique par de multiples tirages et tentatives.

Le dessin d’observation, le croquis sur le vif et la récolte de fragments seront le moyen d’appréhender notre environnement proche fait de différents rythmes, matières et différentes intensités. L’atelier démarrera par une déambulation et il sera orienté vers la question du paysage et des éléments qui le composent.

Gregory Markovic vous invite à découvrir la technique du monotype avec impression sur presse de gravure. Le monotype est un procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage unique.

