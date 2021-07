Aix-les-Bains Aix-les-Bains Aix-les-Bains, Savoie Bonus de l’été : « Moh Dediouf » Aix-les-Bains Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Bonus de l'été : « Moh Dediouf » 2021-07-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-21 22:30:00 22:30:00 Théâtre de Verdure Parc des thermes

Aix-les-Bains Savoie Aix-les-Bains Artiste énigmatique et citoyen du monde, Moh Dediouf est un éternel amoureux. Qu’il soit divin, platonique, sensuel voire passionnel, il parle ainsi de l’Amour dans ces diverses formes, mais toujours avec un grand « A ». dernière mise à jour : 2021-07-15 par

