Aix-les-Bains Aix-les-Bains Aix-les-Bains, Savoie Bonus de l’été : « Elefant Talk » Aix-les-Bains Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Savoie

Bonus de l’été : « Elefant Talk » Aix-les-Bains, 18 août 2021, Aix-les-Bains. Bonus de l’été : « Elefant Talk » 2021-08-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-18 22:30:00 22:30:00 Théâtre de Verdure Parc des thermes

Aix-les-Bains Savoie Un duo Stoner Rock basse/chant

Pass sanitaire à présenter pour l’accès au concert accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com +33 4 79 88 68 00 https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-les-Bains, Savoie Autres Lieu Aix-les-Bains Adresse Théâtre de Verdure Parc des thermes Ville Aix-les-Bains lieuville 45.68649#5.91502