Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 13 16 Quelque-part dans le futur, Evelyne et Jean-Luc sont les présentateurs d’un journal d’info en continu ou s’accumulent les mauvaises nouvelles.

Déconnectés, hors-sol, leurs trains de vie et leur préoccupation carriéristes effacent le nombre croissant de cadavres qu’ils énumèrent chaque jour…

Une comédie grinçante, décalée, cosy comme un carré VIP, teintée d'un relatif je m'en foutisme salutaire… Toute ressemblance avec une situation vécue ne serait que (pire) coïncidence…Une comédie grinçante, drôle, aussi cosy qu'un carré VIP au Flibustier avec Sandrine Galliano et John John resaflibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74

