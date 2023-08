Terrain mutualisé, une réponse temporaire en architecture Bonsens des Mets Saint-Martin-d’Hères Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères Terrain mutualisé, une réponse temporaire en architecture Bonsens des Mets Saint-Martin-d’Hères, 13 octobre 2023, Saint-Martin-d'Hères. Terrain mutualisé, une réponse temporaire en architecture Vendredi 13 octobre, 09h00 Bonsens des Mets Entrée libre et repas partagé sur inscription L’approche entrepreneuriale de l’équipe des Bonsens des Mets inspire par leur dynamisme qui touche à l’insertion économique douce et progressive en mutualisant les besoins et ouverture par la restauration bio. D’un point de vue de l’espace, c’est une organisation partagée et planifiée dans le temps. L’édification devient temporaire avec tout ce que cela représente : réemploie, fondation légère, matériaux locaux bref!! un foisonnement de réponse aux enjeux d’aujourd’hui qui fait de ce modeste projet une référence dans la vallée du Grésivaudan. Bonsens des Mets 15 Rue Georges Pérec, 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0616673817 »}, {« type »: « email », « value »: « architecture@by-nuit.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

